تشاوش أوغلو: سننقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود دون إزالة الألغام

كشف وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو عن خطة لإنشاء خطوط آمنة لنقل الحبوب من أوكراني عبر البحر الأسود دون الحاجة إلى إزالة الألغام البحرية سواء الروسية أو الاوكرانية.

وأوضح تشاوش أوغلو في تصريح صحفي، الأربعاء، أنه وفقا لخطة الأمم المتحدة، فإن إزالة الألغام ستستغرق بعض الوقت، والأفضل إنشاء 3 خطوط بحرية آمنة تمكن السفن من مغادرة الموانئ بشكل آمن.

وأضاف أن السفن ستتوجه إلى الموانئ بأمان دون الحاجة إلى إزالة الألغام، بتوجيه من سفن البحث والإنقاذ الأوكرانية التي ستؤمن الطريق لها.

وبخصوص انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، ذكر تشاوش أوغلو أن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، أكد ضرورة أخذ مخاوف تركيا على محمل الجد، لأنها تواجه بالفعل تهديدات إرهابية خطيرة.

وأضاف: "ستولتنبرغ على اتصال دائم معنا ومع السويد وفنلندا، ونحن نثمن جهوده في هذا الصدد".