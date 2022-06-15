وزيرا خارجية النرويج وإيرلندا يزوران ولاية هطاي بالقرب من الحدود السورية

أجرت وزيرة خارجية النرويج أنيكين هويتفيلدت ونظيرها الإيرلندي سيمون كوفيني، الأربعاء، زيارة لولاية هطاي التركية المحاذية للحدود السورية.

وكان في استقبال الوزيرين الأوروبيين، والي هطاي رحمي دوغان، وممثل وزارة الخارجية التركية في هطاي، دوريم أوزتورك.

وأعرب والي هطاي عن سعادته لاستقبال الضيفين، مبيناً أنهم سيجرون استشارات معهما حول العديد من الملفات، أبرزها مسألة اللجوء واللاجئين السوريين.

وأشار إلى أن الوزيرين لديهما برامج أخرى في هطاي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بدورها، قالت هويتفيلدت في تصريحات صحفية، إنها تزور هطاي لإجراء مشاورات حول إبقاء ممر المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري، مفتوحاً.

أما كوفيني فقد شدد على ضرورة إبقاء الحدود التركية السورية مفتوحة أمام المساعدات الأممية للنازحين في الشمال السوري.

ومن المقرر أن يواصل الوزيران الأوروبيان لقاءاتهما في عموم هطاي، بعيداً عن وسائل الإعلام.