أقار يجتمع مع نظيريه البريطاني والأوكراني في بروكسل

اجتمع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع نظيريه البريطاني بن والاس والأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الخميس، ودار الحديث حول القضايا الإقليمية المشتركة.

جاء اللقاء الثلاثي في العاصمة البلجيكية بروكسل على هامش اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وتبادل الوزراء خلال اللقاء معلومات حول قضايا الأمن والدفاع الإقليميين، كما ناقشوا التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

وتناولوا ضمن هذا الإطار مسألة سفن الحبوب العالقة في موانئ أوكرانيا وإخراجها بشكل آمن من البلاد، وموضوع ضمان إيصال طائرتي النقل التركيتين من طراز A400M ما زالتا في أوكرانيا.