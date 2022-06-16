المخابرات التركية تجلب قياديا في تنظيم بي كي كي الإرهابي من الداخل السوري

نجحت أجهزة الأمن التركية في جلب قيادي في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي من الداخل السوري إلى داخل تركيا.

وذكرت ولاية غازي عنتاب، في بيان الخميس، أن فرق الدرك تمكنت من تحديد أحد قيادات التنظيم الراغبين بالانشقاق، بعد توليه عدة مهام داخل التنظيم حتى وصل لما يسمى بـ "آمر".

وأوضحت أن فرق الدرك وضعت خطة انتهت بإقناع الإرهابي تسليم نفسه لقوات الأمن التركية على الحدود السورية.

وأضافت أن الشخص المذكور متورط في العديد من الأنشطة الإرهابية للتنظيم داخل تركيا سنة 2015.

وأشارت إلى أن محكمة الصلح والجزاء بالولاية قضت بحبس الإرهابي على ذمة التحقيق.