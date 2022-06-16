بروكسل.. وزير الدفاع التركي يعقد لقاءات ثنائية بمقر الناتو

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، لقاءات ثنائية في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكرت مصادر أن أقار حضر جلسة حول "الدفاع والردع" عقدت ضمن إطار اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي.

وعقب الجلسة أجرى أقار لقاء مع نظيره اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس.

وعلمت المصادر أن اللقاء شدد على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لحل المشاكل القائمة والتركيز على الأجندة الإيجابية، والمساهمة في علاقات حسن الجوار والتعاون الثنائي والإقليمي.

وأكد الوزيران خلال اللقاء على أهمية استمرار الحوار لتخفيف التوتر بين البلدين.

كما التقى أقار نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وتبادلا وجهات النظر حول الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي، وتطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاع.

ولاحقا عقد أقار لقاءات ثنائية أخرى مع كل من نظرائه الليتواني أرفيداس أنوشوسكاس، واللاتفي أرتيس بابريكس، والألباني نيكو بيليشي.

وتبادل أقار مع نظرائه وجهات النظر حول قضايا الدفاع والأمن الثنائي والإقليمي، وتطوير التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

ويشارك الوزير التركي في اجتماع وزراء دفاع "الناتو" الذي ينعقد بمقر الحلف في بروكسل يومي الأربعاء والخميس.