بلغراد: العلاقات التركية الصربية تصل ذروتها التاريخية

قال وزير الخارجية الصربي، نيكولا سيلاكوفيتش، الخميس، إن العلاقات التركية الصربية المستمرة منذ 142 عاما بلغت ذروتها التاريخية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو عقب مباحثاتهما بمقر الوزارة في العاصمة بلغراد.

وأكد الوزير الصربي على أهمية العلاقات القوية بين البلدين، مضيفا إن صربيا تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية والحوار السياسي مع تركيا.

وأضاف "علاقاتنا الدبلوماسية المستمرة منذ 142 عاما بلغت ذروتها التاريخية".

وأشار أنه تحدث إلى تشاوش أوغلو عن الاقتصاد واستمرار المشاريع والاستثمارات في مجال الطاقة والتعاون الثقافي والقضايا الإقليمية المهمة.

وذكر سيلاكوفيتش أنه تباحث مع تشاوش أوغلو عن الأوضاع الإقليمية والدولية، وعن مبادرة "البلقان المفتوحة" التي أطلقتها بلاده مع صربيا وشمال مقدونيا، والعلاقات بين بلغراد وبريشتينا، والوضع العام في البوسنة والهرسك.

وتابع: "أعربت عن احترامنا لوحدة أراضي البوسنة والهرسك واتفاق دايتون للسلام".

وأشار أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا وصربيا على مستوى جيد للغاية، ومستمر في التصاعد، لافتا إلى تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين عتبة ملياري دولار عام 2021.

ونوه إلى استمرار الاستثمارات التركية في بلاده دون أي تراجع، مضيفا بالقول: "فخور بأن تركيا تقدر موقف بلادنا من المستثمرين الأتراك".

وأكد أن الطريق السريع بين بلغراد وسراييفو وطريق نوفي بازار-توتين سيتم إنشاؤهما بدعم من تركيا.

ولفت أنهما تناولا الأزمة في أوكرانيا، مؤكدا ضرورة إحلال السلام في أسرع وقت ممكن.