مسؤول أمريكي: مخاوف تركيا ستحل والسويد وفنلندا مرشحان للناتو

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن مخاوف تركيا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" سيتم حلها، وأن البلدين المعنيين سيكونان مرشحين للعضوية.

وأفاد سوليفان في ندوة حضرها الخميس، أن السويد وفنلندا مستعدان للتجاوب مع تركيا حيال مخاوفها بشأن الإرهاب وتنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي.

وأضاف أن السويديين والفنلنديين يجرون محادثات رفيعة المستوى مع فريق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأردف قائلا: "لا يمكنني أن أعطيكم جدولا زمنيا محددا لحل المشكلة، لكن يمكنني القوم أن جميع الأطراف وعدت بالحل".

وتابع: "أتطلع لأن تصبح فنلندا والسويد عضوين في حلف الناتو".

وأكد أن موقفهم من الحرب الروسية الأوكرانية هو تقوية موقف كييف ضد روسيا قدر الإمكان.

وأضاف: "لن نطلب من أوكرانيا التنازل عن أراضيها، ونعتبر ذلك مخالفا للقانون الدولي، وأمر خاطئ".

وأشار أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أمس الأربعاء، عن مساعدة دفاعية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، وأن من بين هذه المساعدات نظام صواريخ عالي الحركة من نوع " HIMARS".

وسبق أن صرح الرئيس أردوغان بأن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين لمخاوف تركيا الأمنية.