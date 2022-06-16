مسؤول تركي: بإمكان مجموعة الثماني تقديم حلول للمشاكل العالمية

قال نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، إن مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8) تضم دولا كبيرة باقتصاداتها وقدراتها وتعاونها ويمكن لأعضائها تقديم الحلول للمشاكل العالمية.

والخميس، انطلقت في مدينة إسطنبول فعاليات "منتدى الاستثمار D-8" لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية.

وأقيم حفل استقبال بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس المجموعة (D-8)، بمشاركة قايماقجي والأمين العام للمجموعة إسياكا عبد القادر إمام، وغيرهم.

وفي كلمة خلال حفل الاستقبال، أوضح قايماقجي أن عدد سكان دول المجموعة يبلغ 1.1 مليار نسمة موزعين على أربع قارات.

وأكد أن "أعضاء المجموعة يمكنهم إحداث فرق في العالم إذا قاموا ببناء قيمهم على التعاون والمساواة والعدالة".

وشدد على ضرورة تركيز الدول الأعضاء على المشاكل المشتركة التي يواجهها العالم أيضا.

وقال إن "أعضاء مجموعة الثماني دول عظيمة باقتصاداتها وقدراتها وتعاونها، ويمكنها تقديم حلول للمشكلات العالمية".

من جهته قال إمام، أن المجموعة اتخذت ترتيبات في السنوات الخمس والعشرين الماضية لتشجيع التعاون الاقتصادي والتجارة بين الدول الأعضاء.

وأضاف أن تركيا سهلت العمل السلس لأمانة المجموعة.

وينظم المنتدى بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس المجموعة (D-8) والتي تضم كلا من تركيا وبنغلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا ومصر ونيجيريا وباكستان.

ويشارك في المنتدى ممثلو وكالات الاستثمار والغرف التجارية والصناعية لدى دول مجموعة الثماني.

وبجهود حثيثة بذلها رئيس الوزراء التركي الراحل نجم الدين أربكان، تم في 15 يونيو/ حزيران 1997 بمدينة إسطنبول، إعلان تأسيس مجموعة الثماني.

وتتمثل أهداف المجموعة في ضمان التعاون بمجالات التنمية والاقتصاد وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.