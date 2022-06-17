أردوغان: ولي العهد السعودي يزور تركيا الأربعاء

أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور تركيا الأربعاء.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول.

وأوضح الرئيس أردوغان أنه سيلتقي مع بن سلمان في المجمع الرئاسي بأنقرة.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أنه سيعقد لقاء ثنائيا مع ولي العهد السعودي، يعقبه اجتماع موسع بمشاركة مسؤولين من البلدين.

وأفاد أنه سيبحث مع بن سلمان سبل الارتقاء بالعلاقات التركية السعودية إلى مستويات أعلى بكثير خلال الفترة المقبلة.

يشار أن الرئيس أردوغان زار المملكة العربية السعودية، أواخر نيسان/أبريل الماضي والتقى الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.