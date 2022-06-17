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أردوغان يهنئ باليوم العالمي لمكافحة التصحر

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 17.06.2022 17:56
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، رسالة تهنئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الموافق 17 يونيو/ حزيران.

وقال أردوغان في تغريدة عبر تويتر، أتقدم بالتهاني بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يهدف لنشر الوعي من أجل ترك بيئة أكثر ملاءمة للعيش للأجيال القادمة.

كما أرفق أردوغان تغريدته بصورة غرافيك حول عمليات التشجير في تركيا، جاء فيها أنه تم غرس 5.9 مليارات شتلة خلال 20 عاما.

وأضاف أن مساحة الغابات في تركيا ارتفعت عام 2022 إلى 23.1 مليون هكتار، بعدما كانت تبلغ 20.8 مليون هكتارا في 2002.

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