تشاوش أوغلو: أنشطة "بي كي كي" تظهر تراخي السويد بمكافحة الإرهاب

.قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الجمعة، إن أنشطة تنظيم "بي كي كي" في السويد تظهر مدى تراخي السلطات السويدية وقوانينها في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الكرواتي غوردان غرليتش رادمان في العاصمة الكرواتية زغرب.

وحول قيام عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بعكس صور ورايات التنظيم على مباني حكومية سويدية أمس، لفت تشاوش أوغلو إلى أن مشاهد تلك الأحداث انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي أولاً وأن المسؤولين السويديين نفوا علمهم بها في بادئ الأمر، إلا أن الشرطة السويدية أكدت حدوثه.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ونائب وزير الخارجية سادات أونال سيتوجهان إلى بروكسل الأحد لمناقشة طلب السويد وفنلندا الإنضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".