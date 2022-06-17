القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

تعديل شعار "منتدى بريسبا للحوار" إثر انتقادات تركية

وكالة الأناضول للأنباء
أوخريد
نشر في 17.06.2022 12:11
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأناضول وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو (الأناضول)

عدل المسؤولون في "منتدى بريسبا للحوار" الشعار الخاص بالفعالية الجارية في شمال مقدونيا، بناء على طلب وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو، لعدم وجود خريطة بلاده فيه.

وانتقد تشاوش أوغلو شعار المنتدى الجاري في مدينة أوخريد المقدونية، خلال مشاركته فيه، الخميس، لعدم احتوائه على خريطة تركيا.

وبناء على تحذيرات تشاووش أوغلو، أجرت إدارة المنتدى تعديلا على الشعار وأضافت خريطة تركيا.

وأجرى تشاوش أوغلو على هامش المنتدى سلسلة لقاءات مع عدد من نظرائه ومسؤولين من دول مختلفة.

والتقى تشاوش أوغلو الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، ووزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، ونائب رئيس وزراء الجبل الأسود إرفين إبراهيموفيتش، وعضو البرلمان الأوروبي إلهان كوجوك.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن الجيش التركي ضبط عددا كبيرا...
مختارات