تعديل شعار "منتدى بريسبا للحوار" إثر انتقادات تركية

عدل المسؤولون في "منتدى بريسبا للحوار" الشعار الخاص بالفعالية الجارية في شمال مقدونيا، بناء على طلب وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو، لعدم وجود خريطة بلاده فيه.

وانتقد تشاوش أوغلو شعار المنتدى الجاري في مدينة أوخريد المقدونية، خلال مشاركته فيه، الخميس، لعدم احتوائه على خريطة تركيا.

وبناء على تحذيرات تشاووش أوغلو، أجرت إدارة المنتدى تعديلا على الشعار وأضافت خريطة تركيا.

وأجرى تشاوش أوغلو على هامش المنتدى سلسلة لقاءات مع عدد من نظرائه ومسؤولين من دول مختلفة.

والتقى تشاوش أوغلو الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، ووزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، ونائب رئيس وزراء الجبل الأسود إرفين إبراهيموفيتش، وعضو البرلمان الأوروبي إلهان كوجوك.