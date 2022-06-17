وزير الدفاع التركي: ضبطنا قاذفات سويدية لدى إرهابيي "بي كي كي"

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن الجيش التركي ضبط عددا كبيرا من قاذفات "AT-4" السويدية في عملياته ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا والعراق.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، الجمعة، عقب مشاركته في اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكر: "استولينا على عدد كبير من قاذفات AT-4 السويدية المضادة للدبابات في عملياتنا ضد بي كي كي بسوريا والعراق، وكشفنا عن صورها وأرقامها التسلسلية في اجتماعاتنا مع نظرائنا".

وأكد أقار على أن مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف دفاعي مثل الناتو تتناقض بشدة مع تقديمهما شتى أنواع الدعم للمنظمات الإرهابية.