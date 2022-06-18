صويلو يتفقد العمل في مشروع الوحدات السكنية في تل أبيض السورية

قام وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بزيارة تفقدية لمشروع بناء وحدات سكنية في مدينة تل أبيض السورية الذي يبنى تحت إشراف إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وقال صويلو في تصريح للصحفيين، إن تركيا ستنفذ مشاريع بناء تجمعات سكنية في 13 منطقة تشمل حوالي 240 ألف منزل، في جرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين.

وأضاف أنه يتواجد اليوم في واحدة من 3 مناطق اكتملت فيها عملية دراسة المشروع.

وأوضح أن مساحة الأرض المخصصة للمشروع في تل أبيض تبلغ 1200 دونم، وأنه من المخطط أن يتم في المرحلة الأولى بناء 10 آلاف وحدة سكنية، وأن يعيش فيها حوالي 64 ألف شخص.

وأكد أن تركيا أطلقت مشروعا كهذا لإتاحة الفرصة للاجئين السوريين في تركيا العودة الطوعية والآمنة والكريمة إلى بلدهم.

وأشار إلى أن بعض المنظمات الإنسانية بدأت مشروعا لبناء ألف وحدة سكنية في مدينة جرابلس.

وتقدم صويلو بالشكر لولاية شانلي أورفة، وآفاد، والمجلس المحلي في تل أبيض لتقديمهم التسهيلات اللازمة من أجل إنشاء مشروع الوحدات السكنية.

وأوضح أن مساحات المنازل ستتراوح بين 60 و80 و100 متر مربع، وسيتم فيها إسكان العائلات العائدة من تركيا، مع إمكانية تملك المنزل بعد فترة من الزمن.

وأفاد أن المشاريع ستنفذها تركيا بتمويل خارجي وبإسهامات منظمات مدنية.