نائب وزير الدفاع اليوناني يجري زيارة استفزازية لجزيرة منزوعة السلاح في إيجة

قام نائب وزير الدفاع اليوناني نيكوس هاردالياس بزيارة استفزازية إلى جزيرة "بوزبابا" التي تحمل صفة غير عسكرية في بحر إيجة.

وبينما توجه تركيا رسائل مستمرة لتحقيق السلام وحل المشاكل عبر الحوار، أضافت اليونان بهذه الزيارة عملا جديدا إلى سجل أعمالها الاستفزازية في بحر إيجة.

وذكر مراسل الأناضول، الجمعة، أن هاردالياس أجرى زيارة بالمروحية إلى جزيرة "بوزبابا" (اجيوس افستراتيوس) التي تبعد 80 كيلومترا عن تركيا.

وخلال العام الجاري أجرى مسؤولون يونانيون رفيعو المستوى قرابة 50 زيارة للجزر غير العسكرية، بحسب المراسل.

وتكثيف الجانب اليوناني لهذه الأنشطة المخالفة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية له أغراض "استفزازية".

وأشارت مصادر عسكرية إلى أهمية إيقاف اليونان الزيارات المذكورة للعلاقات الثنائية، بدلا من تصعيدها التوتر.

وتواصل اليونان الدفاع عن سياستها المتعلقة بتسليح جزر بحر إيجة الشرقية، رغم مخالفة ذلك لأحكام اتفاقيتي لوزان وباريس اللتين منحتا أثينا السيادة على الجزر.

كما يرفض المسؤولون اليونانيون دعوات نظرائهم الأتراك للحفاظ على وضع جزر شرق بحر إيجة منزوعة السلاح، بدعوى أن تركيا تشكل "تهديدًا" ضد اليونان.

وقبل أيام حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليونان وطالبها بالابتعاد عن "التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم"، داعيا إياها للتخلي عن تسليح الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.