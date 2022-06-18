وزيرة الخارجية البوسنة تشيد بدور تركيا الداعم لوحدة البوسنة واستقرارها

أكدت وزيرة الخارجية البوسنية بيسيرا توركوفيج على أن تركيا دولة داعمة لوحدة أراضي البوسنة وتساهم في العمل على استقرارها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها التركي مولود تشاوش أوغلو، السبت، بعد لقائهما في العاصمة سراييفو.

وأكدت توركوفيج أهمية زيارة تشاوش أوغلو إلى البوسنة والهرسك زأنها مؤشر على استمرار العلاقات بين البلدين والاحترام المتبادل.

وأضافت أنهما تناولا قضايا إقليمية ودولية، مشيرة إلى أن بلادها تنتظر الدعم من المجتمع الدولي في سبيل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأشارت إلى أن تركيا دولة تقدم الدعم لوحدة أراضي بلادها واستقرارها على النحو الذي يريده الشعب البوسني.

ولفتت توركوفيج إلى أن تركيا من أشد داعمي بلادها في مساعي انضمامها إلى حلف الناتو.

كما أكدت أن تركيا تلعب دورا محوريا في استقرار وتنمية البوسنة والهرسك، والاستقرار في عموم المنطقة.

وأمس الجمعة، بدأ تشاوش أوغلو زيارة إلى البوسنة والهرسك قادما من كرواتيا، حيث يواصل محادثاته مع المسؤولين البوسنيين السبت.