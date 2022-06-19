القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

خفر السواحل التركي يضبط أكثر من 17 ألف مهاجر غير نظامي منذ مطلع 2022

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 19.06.2022 13:54
أرشيفية (أرشيفية)

بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين الذين ضبطتهم فرق خفر السواحل التركية منذ مطلع عام 2022، 17 ألفا و411.

وتواصل فرق خفر السواحل التركية مساعيها للحيلولة دون تعرض المهاجرين غير النظاميين لخطر الموت في البحار أثناء محاولتهم الوصول إلى الأراضي الأوروبية.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول، نفذت فرق خفر السواحل التركية 672 عملية لإنقاذ مهاجرين غير نظاميين عالقين في البحار.

وكذلك تمكنت فرق الخفر من انتشال جثث 32 مهاجرا غير نظامي لقوا مصرعهم أثناء محاولة الوصول إلى الأراضي اليونانية.

وكانت فرق خفر السواحل التركية أنقذت العام الماضي 19 ألفا و812 مهاجرا غير نظامي من الغرق وانتشلت جثث 144 آخرين.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عدم إمكانية إحراز تقدم...
مختارات