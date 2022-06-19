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فنلندا تعلن استثناف المباحثات مع تركيا في مقر الناتو الإثنين

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 19.06.2022 16:49
أرشيفية (أرشيفية)

أعلنت الرئاسة الفنلندية أن المباحثات بين فنلندا والسويد وتركيا ستتواصل في بروكسل غدا الإثنين، برعاية حلف الناتو.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر اليوم، حول المباحثات الرسمية الجارية حول طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

في سياق متصل، قال مسؤول في الناتو لوكالة الأنباء السويدية الرسمية، إن مسؤولين رفيعين من الدول الثلاثة سيلتقون مع مسؤولين من الحلف في مقره ببروكسل، الإثنين.

ويجري المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن رفقة نائب وزير خارجية بلاده سادات أونال زيارة إلى بروكسل، لمناقشة طلب السويد وفنلندا الانضمام لحلف الناتو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت، إنه لا يمكن إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بين أنقرة وستوكهولم بخصوص عضوية السويد بحلف شمال الأطلسي ما لم تضع السويد حدا لأنشطة التنظيمات الإرهابية على أراضيها.

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