أردوغان: نشهد يوميا اضطهاد الأمن اليوناني للاجئين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تشهد كل يوم تقريبا، مأساة اللاجئين الذين يتعرضون للاضطهاد والسرقة والضرب وحتى القتل على يد قوات الأمن اليونانية.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعثها الإثنين، إلى المؤتمر البرلماني العالمي حول الهجرة المنعقد في إسطنبول، بتنظيم مشترك من البرلمان التركي والاتحاد البرلماني الدولي.

وأوضح أردوغان أن الدول المجاورة لمناطق الأزمات مثل تركيا، هي التي تتحمل العبء الحقيقي في قضية الهجرة واللاجئين وليس المجتمعات المتقدمة.

وأضاف قائلا: "إن هؤلاء الذين يستغلون بضع مئات من اللاجئين إلى بلادهم لأغراض الترويج والدعاية لا يتحملون أي مسؤولية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة".