تشاوش أوغلو يلتقي الأقلية التركية في كوسوفو

التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأقلية التركية في كوسوفو خلال زيارته مدينتي بريزرن وماموشا.

وأجرى تشاوش أوغلو زيارة إلى مقر الحزب الديمقراطي التركي الكوسوفو في مدينة بريزرن، حيث التقى رئيس الحزب ووزير التنمية الكوسوفي فيكريم دامكا.

كما التقى تشاوش أوغلو بجمعيات مدنية تركية في نفس المدينة، فضلا عن زيارة رئاسة القوات التركية في بعثة الناتو لحفظ السلام.

وانتقل تشاوش أوغلو عقب ذلك إلى مدينة ماموشا، والتي تعد البلدية التركية الوحيدة في هذا البلد.

وقال تشاوش أوغلو في كلمة مخاطبا أهالي المدينة "نعلم أن قلبكم معلق بتركيا، تفرحون لفرحها وتحزنون لحزنها، ولا يمكننا إطلاقا نسيان دعمكم لنا خلال محاولة الانقلاب الفاشلة ليلة 15 تموز".

وأضاف "إنكم بذلتم كفاحا كبيرا للحفاظ على هويتكم التركية، وإن تركيا اليوم أقوى من أي يوم مضى، وهي تقف بكامل قوتها بجانبكم".

وأردف أن تركيا تدعم كافة مساعي حفاظ أتراك كوسوفو على هويتهم ودينهم وثقافتهم.