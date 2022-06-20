رئيس الاتحاد البرلماني الدولي يشيد بسياسات تركيا تجاه اللاجئين

أشاد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارتي باتشيكو، الاثنين، بسياسات تركيا تجاه اللاجئين المقيمين على أراضيها.

وأوضح باتشيكو في كلمة خلال افتتاح المؤتمر البرلماني العالمي حول الهجرة المنعقد في إسطنبول، أن على الدول التي تستضيف اللاجئين أن تتبع نفس سياسات تركيا.

وتابع قائلا: "لم تتعامل تركيا مع المهاجرين كأشياء جامدة، بل تعاملت معهم على أنهم جميعًا بشر وجعلتهم يتأقلمون مع المجتمع".

وأردف: "دعونا نعمل معًا من أجل عالم يتمتع فيه الجميع بحياة آمنة ومستقرة لا يضطر فيه أحد إلى مغادرة بلده أو الهجرة".

وأشار إلى أن تركيا قامت "بعمل رائع في توفير فرص التعليم والتوظيف والصحة للاجئين".

وشدد على أهمية توفير العودة الآمنة للاجئين والمهاجرين إلى بلدانهم، داعيا جميع الدول في هذا السياق إلى تجنب إعادة اللاجئين بشكل قسري إلى بلدانهم.

وأشار إلى أن من أهم المشاكل التي تواجه اللاجئين هي كراهية الأجانب، مشيرا أن السياسات اليمينية المتصاعدة بسرعة في أوروبا تساهم في إثارة العنصرية.