نائب وزير الداخلية التركي يتفقد المساكن المخصصة للنازحين باعزاز

تفقد نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاطاكلي، الإثنين، منطقة المساكن المنتظمة التي يجري بناؤها لصالح النازحين، في مدينة اعزاز بريف حلب شمالي سوريا.

جاء ذلك في إطار جولة تعريفية نظمتها وزارة الداخلية التركية لصحفيين، في المناطق الآمنة التي شكلتها تركيا عبر عملياتها شمالي سوريا.

وزار تشاطاكلي مدينة جوبان باي ( الراعي) بريف حلب ومنطقتها الصناعية، ثم توجه إلى اعزاز.

وفي تصريحات للصحفيين، أشار تشاطاكلي (المتحدث باسم الوزارة) إلى إيواء نازحين من سكان الخيم والمخيمات في منطقة اعزاز، بالمساكن التي انتهى تشييدها.

وأشار إلى أن المساكن يتم بناؤها بإشراف إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) ودعم من منظمات مدنية.

ولفت إلى بناء مدارس ومساجد بجانب تلك التجمعات السكنية، واستمرار مشاريع بناء المساكن لصالح النازحين في المنطقة.

ونوه تشاطاكلي بأنه سيتم بناء 240 ألف منزل في 13 منطقة بالشمال السوري، بناء على تعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل توفير امكانية العودة الطوعية لمليون سوري من تركيا.

وذكر أنه تم الانتهاء من إعداد المشاريع المتعلقة بالتجمعات السكنية في 3 من تلك المناطق.

ورافق تشاطاكلي في جولته، والي كيليس التركية رجب صويتورك، ورئيس (آفاد) يونس سزر.