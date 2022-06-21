البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا

وافق البرلمان التركي على المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد مهام القوات العاملة في ليبيا 18 شهرا، اعتبارًا من 2 يوليو/ تموز المقبل.

جاء ذلك في جلسة الجمعية العامة للبرلمان، الثلاثاء.

المذكرة التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، أشارت إلى أن "الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد".

ولفتت المذكرة إلى "توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية أممية، يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين كافة الأطراف الليبية، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد، عقب عدم القدرة على وقف إطلاق النار في ليبيا وضمان النزاهة السياسية وإنشاء آلية دولة فاعلة".