تركيا تعيد 454 مهاجرا إلى أفغانستان

أعادت تركيا، الثلاثاء، 454 مهاجرا أفغانيا دخلوا البلاد بطريقة غير نظامية، إلى ديارهم عبر مطار ولاية ملاطية (شرق).

وتتواصل عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم، بعد ضبطهم وإحالتهم إلى مراكز الترحيل التابعة لمديريات الهجرة في الولايات التركية.

وضمن هذا السياق، تم إرسال 454 مهاجرا أفغانيا عبر الحافلات من مركز الترحيل المؤقت في ملاطية إلى مطار الولاية.

ونُقل المهاجرون المذكرون عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفغانية، على أن تحط في مطار العاصمة كابل.

تجدر الإشارة أن 1135 مهاجرا أفغانيا تمت إعادتهم من مطار ملاطية عبر 5 رحلات خلال الأيام الـ3 الأخيرة.