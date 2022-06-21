رئيسة الوزراء الفنلندية: واثقون من حل الخلاف مع تركيا حول انضمامنا للناتو

أعربت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين عن ثقتها في حل الخلاف مع تركيا حول الانضمام لحلف الناتو، قبيل قمة الحلف المرتقبة أواخر الشهر الجاري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، بعد لقاء نظيرها الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، على هامش زيارتها الرسمية إلى زغرب.

وعبرت عن ثقتها في أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو سيكون بموجب سياسة الباب المفتوح للتحالف.

بدوره، أكد بلينكوفيتش دعم بلاده لانضمام فنلندا إلى الناتو، معربا عن احترامه لقرار هذا البلد.

وسبق أن صرح الرئيس أردوغان بأن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، مرهونة بمدى مراعاة هذين البلدين لمخاوف تركيا الأمنية.