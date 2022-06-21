زيارة ولي العهد السعودي لأنقرة ستحدث دفعة استثنائية في العلاقات الاقتصادية

قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك، إنه يمكن لصادرات تركيا إلى السعودية أن تصل إلى 10 مليارات دولار مستفيدة من استعادة الدفء بين البلدين.

وأوضح أولباك في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن السعودية والإمارات من البلدان ذات الأهمية لدى عالم الأعمال التركي، وأن رفع قيود السفر يعد تطورا مهما للغاية بالنسبة لرجال الأعمال الأتراك.

وثمن أولباك الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا غدا الأربعاء، برفقة وفد ضخم يضم رجال أعمال من أقوى الشركات وأسماء مهمة لعبت دورا فعالا في التجارة بين البلدين.

وذكر أن حجم التصدير إلى السعودية بلغ 7.3 مليارات دولار قبل توتر العلاقات الثنائية، ومع استعادة الزخم في العلاقات يمكن الحديث عن صادرات للسعودية بقيمة 10 مليارات دولار.