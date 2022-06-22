أردوغان يستقبل ولي العهد السعودي في المجمع الرئاسي في أنقرة

استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسط مراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، مساء اليوم.

ورافقت فرقة الخيالة الأمير محمد بن سلمان حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، حيث كان أردوغان في استقباله عند مدخل المجمع.

وبدأت مراسم الاستقبال الرسمية بعزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية على منصة الشرف، ومن ثم قدم كل من الرئيس التركي وولي العهد السعودي وفد بلده للآخر.

وخلال مراسم الاستقبال أطلقت المدفعية التركية 21 طلقة على شرف الضيف السعودي.

وبعد التقاط الصور التذكارية توجه الرئيس التركي وولي العهد السعودي إلى داخل مبنى المجمع الرئاسي لبدء اجتماعهما الثنائي ومن ثم اجتماع وفدي البلدين.