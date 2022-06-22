اجتماع تركي روسي "إيجابي" لبحث ملف شحن الحبوب من أوكرانيا

عقد وفدان عسكريان تركي وروسي اجتماعا إيجابيا في موسكو لبحث ملف شحن الحبوب من أوكرانيا.

وأوضحت مصادر صحفية، الأربعاء، أن الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، ضمن إطار "دبلوماسية الخط الأحمر" كانت أجواؤه إيجابية وبناءة للغاية.

وناقش الاجتماع مغادرة السفن المحملة بالحبوب للموانئ الأوكرانية، مع التوصل إلى تفاهم بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لحل المشكلة.

وأشار إلى أن الاجتماع في موسكو آتى ثماره بمغادرة أول سفينة شحن تركية الميناء الأوكراني.

وبذلك أصبحت السفينة التركية "آزوف كونكورد" أول سفينة أجنبية تغادر ميناء ماريوبول الأوكراني الخاضع لسيطرة الجيش الروسي والانفصاليين.

وبمبادرة من وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، تم إنشاء "خط أحمر" بين كل من تركيا وروسيا وأوكرانيا لحل أزمة خروج سفن الشحن الناقلة للحبوب من موانئ الأخيرة.

وكان أكار صرح في وقت سابق أن بلاده تريد إنهاء أزمة الحبوب في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن الكثير من بلدان العالم تعاني أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة بين موسكو وكييف منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.