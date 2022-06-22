استشهاد عسكري تركي شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، استشهاد عسكري خلال عملية "مخلب – القفل" شمالي العراق.

وحسب بيان الوزارة، استشهد عنصر المشاة سرجان باش، متأثرا بجراح أصيب بها في اشتباك مع عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

ونعى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار في رسالة تعزية الرقيب سرجان باش.

ودعا الله بالرحمة للشهيد باسمه وباسم منسوبي وزارة الدفاع، وتمنى الصبر لأسرته والشعب التركي.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.