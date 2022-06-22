دائرة الاتصال التركية: الدولة تستنفر إمكاناتها لحماية الوطن الأخضر

شددت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، على أن الدولة تستنفر كافة إمكاناتها من أجل الوطن الأخضر، في إشارة إلى الغابات والمساحات الخضراء.

جاء ذلك في بيان لها عبر حسابها على تويتر، الأربعاء، تعليقا على مواصلة الفرق المختصة جهودها للسيطرة على حريق اندلع في قضاء مرمريس بولاية موغلا، جنوبي تركيا.

وأضافت أن السلطات المعنية في موغلا، تدخلت في الحريق الذي نشب أمس الثلاثاء، بعد 8 دقائق من اندلاعه.

وأشارت إلى مواصلة الجهود للسيطرة على الحريق، عبر الاستعانة بـ 688 فردا، و172 سيارة إطفاء، و17 آلية.

وأوضحت أن فرق إطفاء وإغاثة وصلت إلى منطقة الحريق، قادمة من ولايات مجاورة.

وأفادت بأنه تم تشكيل خلية أزمة في الرئاسة التركية مكونة من خبراء من دائرة الاتصال، ووزارتي الزراعة والغابات، والداخلية، إلى جانب إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".