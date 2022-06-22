ستولتنبرغ: تركيا تقوم بعمل غاية في الأهمية لحل أزمة توريد الحبوب من أوكرانيا

أشاد أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ بما تقوم به تركيا من "عمل غاية في الأهمية" في فتح ممر لمرور سفن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وقال ستولتنبرغ أمام فعالية نظمتها صحيفة "بوليتيكو" الإخبارية الأمريكية إن "تركيا تقوم بعمل هام للغاية في تسهيل إخراج الحبوب من أوكرانيا".

تأتي تصريحاته هذه تعليقا على جهود أنقرة الدبلوماسية لوقف أزمة الغذاء العالمية من خلال فتح ممر لتصدير شحنات الحبوب التي حاصرتها روسيا في موانئ البحر الأسود.

وأعرب ستولتنبرغ عن ثقته بأن حلفاء الناتو سيحققون توافقا بشأن مخاوف تركيا الأمنية تجاه طلبات عضوية السويد وفنلندا للناتو.

وأقر مجددا بأن تركيا هي أكثر دول الناتو تعرضا للهجمات الإرهابية.

وأوضح أمين عام الناتو أن تركيا "لها أهمية كبيرة بالنسبة لتحالفنا لأنها تقع على حدود العراق وسوريا وقد لعبت ولا تزال تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الإرهاب".