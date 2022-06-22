سفينة شحن تركية تغادر مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تحتلها روسيا

غادرت اليوم سفينة شحن تركية مدينة ماريوبول التي تحتلها روسيا على ساحل بحر آزوف.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السفينة تحمل قمحا، علما أن موسكو وأنقرة تتفاوضان منذ أسابيع على إخراج ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية التي تشتد الحاجة إليها خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن محادثات رباعية ستعقد "في الأسابيع المقبلة" بين روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وذكرت وسائل إعلام أن الاجتماع قد يعقد الأسبوع المقبل.

لكن بعد تصريحات أنقرة المتفائلة، قالت أوكرانيا الأربعاء إنه لم يتم إحراز تقدم ملموس في قضية الحبوب العالقة في موانئها بسبب الغزو الروسي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو على تويتر "لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق ملموس حول إجراء محادثات مع أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة".