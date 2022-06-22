في ختام زيارته لأنقرة.. محمد بن سلمان يبعث برقية شكر لأردوغان

بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية شكر للرئيس رجب طيب أردوغان بعد مغادرته أنقرة مساء بعد زيارة رسمية ليوم واحد الأربعاء .

وقال الأمير محمد في البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

وأضاف: "لقد أتاحت هذه الزيارة بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبما يؤكد حرص بلدينا على المضي قُدماً في ترسيخ العلاقات الثنائية بينهما، وتطويرها في مختلف المجالات، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعرب ولي العهد السعودي عن أمنياته للرئيس أردوغان بموفور الصحة والسعادة، ولشعب تركيا الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل الأمير محمد إلى أنقرة، وعقد مباحثات مع الرئيس أردوغان في القصر الرئاسي، أعقبها صدور بيان ختامي مشترك.