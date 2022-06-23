أنقرة ولندن تبحثان قضايا إقليمية والتعاون الأمني والدفاعي

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار مع نظيره البريطاني بن والاس، قضايا إقليمية والتعاون في المجالين الأمني والدفاعي.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان الخميس، أن أقار استقبل نظيره والاس والوفد المرافق له بمراسم عسكرية في العاصمة أنقرة.

وأوضح البيان أن أقار ونظيره والاس عقدا لقاء ثنائيا ثم ترأسا لقاء وفدي البلدين في مقر الوزارة.

وأضاف أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول قضايا إقليمية على رأسها التطورات الأخيرة في أوكرانيا، والتعاون في مجالي الأمن والصناعات الدفاعية.

وأوضح أقار أن العلاقات بين تركيا وبريطانيا مستمرة في كل المجالات على أساس الشراكة الاستراتيجية.

وأكد على الزخم الذي اكتسبه التعاون في مجال الصناعات الدفاعية مع إلغاء قيود تراخيص التصدير.

وأشار إلى أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب لاسيما تنظيمات "واي بي جي YPG" و"داعش" و"غولن".

ولفت إلى الدعم المقدم لاستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها وسيادتها، مشددا على أهمية وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن من أجل إعادة إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكر أن الجهود المبذولة لحل مشكلة الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية مستمرة بشكل منسق.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على استمرار أنشطة التعاون في مجال التدريب العسكري.

يشار أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، يجري زيارة رسمية إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره خلوصي أكار.