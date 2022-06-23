اجتماع لأعلام الصحافة والتلفزيون الأتراك والسعوديين لبحث سبل التعاون

على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أنقرة، عقد صحفيون أتراك وسعوديون اجتماعاً تطرق الحديث فيه إلى سبل التعاون في المجال الإعلامي بين البلدين، في العاصمة التركية أنقرة.

وجرى الاجتماع بمشاركة رئيس تحرير الأخبار الدولية في وكالة الأناضول فاروق توقاط، ورئيس تحرير النشرات باللغات الأجنبية في الوكالة أرمان يوكسل، ونائب مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT)، حسن أويماز، وعدد كبير من الصحفيين الأتراك والسعوديين.

وقال يوكسل في كلمة له إن وكالة الأناضول تبث أخبارها بـ13 لغة وهي من أهم وكالات الأنباء في العالم.

وأشار إلى أهمية النشرتين العربية والإنجليزية في الوكالة التي تشهد حملة في الفترة الأخيرة بمجال التحول الرقمي، وأن المشاريع في هذا الصدد سوف تتسارع في الأشهر القادمة.

ولفت إلى إمكانية التعاون وتبادل المحتويات بين الأناضول ووكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

بدوره، قال رئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران إن الاجتماع الذي عقد اليوم سيكون مفيدا لزيادة التعاون بين البلدين في المجال الإعلامي.

وأكّد آل عقران على أهمية التعاون المتبادل في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن تجربة وكالة الأناضول تشكل أهمية كبيرة بالنسبة إليهم باعتبارها من أهم الوكالات في العالم.

وفي حديث للأناضول، عقب الاجتماع قال آل عقران: "هناك مجالات كثيرة متعددة يمكن التعاون فيها بين وكالتي الأناضول وواس".

وأوضح أن الوكالات لها دور كبير في نقل المعلومة الحقيقية لأنها مصدر للخبر وصانعة الأخبار، لافتًا إلى إمكانية التعاون في مجال التدريب، واستخدام التقنيات بشكل متبادل.

وبيّن أن هناك أيضًا إمكانية للتعاون بين الطرفين من أجل أن تكون هناك لغة إضافية للغات التي تنشرها وكالة الأنباء السعودية كاللغة التركية.

وأعرب عن اعتقاده في أن المرحلة القادمة قد تشهد زيارات متبادلة بين الوكالتين وأن يكون هناك إعلام موحد ودعم متبادل من أجل المستقبل.

وشدّد على أن بعض الأخبار التي تتحدث عن الحج والعمرة وغيرهما من المواضع الكثيرة في المملكة، يمكن ترجمتها إلى اللغة التركية حتى يعرف المواطن التركي ماذا يتم في هذا البلد مثلما يعرف المتلقي العربي أو السعودي ما يجري في تركيا عبر القسم العربي لوكالة الأناضول.

من جهته، قال وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الإعلامية الدولية في السعودية خالد الغامدي، إن الاجتماع ناقش آليات وفرص التعاون الإعلامي بين البلدين، بما في ذلك التلفزيون والإذاعة والمجال الصحفي فضلًا عن الإعلام الرقمي والتطور والإنتاج في الدراما والزيارات المتبادلة والتدريب.

وأعرب عن أمله في تحقيق نتائج مثمرة في التعاون بين المملكة العربية السعودية وتركيا خلال الفترة القادمة.