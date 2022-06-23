التلفزيون السويدي يجري لقاء مع الإرهابي مظلوم عبدي القيادي في واي بي جي

بالتزامن مع المباحثات التي تجريها السويد لإقناع تركيا بقبول انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي،

أجرى التلفزيون الرسمي السويدي مقابلة مع المدعو فرحات عبدي الملقب بمظلوم عبدي، أحد قياديي تنظيم "واي بي جي/بي كي كي" الإرهابي.

وقال القيادي في التنظيم الإرهابي في المقابلة إنهم سيقومون بالرد على العملية العسكرية التركية المرتقبة في الشمال السوري.

وأشار إلى ضرورة مواصلة الدعم السويدي للتنظيم الإرهابي، واصفاً ذلك الدعم بـ "السياسي والأخلاقي."

يُذكر أن التلفزيون الحكومي السويدي أجرى مقابلة أخرى في مايو/ أيار الماضي، مع المدعو صالح مسلم، أحد قياديي "واي بي جي/بي كي كي" الإرهابي، وذلك داخل قاعدة عسكرية أمريكية يختبئ بها في الشمال السوري.

وفي 18 مايو/ أيار الماضي، تقدمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو، بعد أن سرّعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا باتخاذ قرار المضيّ في هذا المسار.

في المقابل، ترفض تركيا انضمام البلدين إلى الحلف، بسبب دعمهما لتنظيمات إرهابية.

وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن موافقة بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو مرهونة بمدى مراعاة البلدين لمخاوف أنقرة الأمنية.