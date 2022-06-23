وزيرا داخلية تركيا وباكستان يبحثان التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مع نظيره الباكستاني رانا ثناء الله خان، فرص التعاون بين البلدين في المجال الأمني.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الخميس، بحسب بيان نشرته وزارة الداخلية التركية.

وقدم صويلو التهاني لخان بمناسبة توليه المنصب حديثًا.

وأكد الجانبان خلال الاتصال على أن المرحلة الجديدة ستشهد ارتقاء في العلاقات عميقة الجذور بين تركيا وباكستان، والتعاون المستمر في العديد من المجالات والأبعاد، لا سيما على صعيد وزارتي الداخلية في البلدين، ومناخ العمل المثمر وبيئة الثقة المتبادلة في أجواء من الانسجام.

وتناول الجانبان أنشطة وفرص التعاون في المجال الأمني، وخاصة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والجرائم السيبرانية.