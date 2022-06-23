وزير الخارجية الإسرائيلي يصل أنقرة في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية اليوم.

وهبطت الطائرة التي تقل لابيد والوفد المرافق له في مطار أسن بوغا الدولي، حيث كان في استقباله نائب والي أنقرة مصطفى أرقايران إلى جانب مسؤولين آخرين.

وضمن إطار الزيارة، سيلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الخميس، نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.

ومن المقرر أن يعقد لابيد وتشاوش أوغلو مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اجتماع وفدي البلدين.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية قبل أيام، ستتناول اللقاءات التي ستعقد في إطار الزيارة، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وهذه هي الزيارة الأولى منذ 16 عاما لوزير خارجية إسرائيلي.

يذكر أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني زارت أنقرة في مايو/أيار 2006.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أجرى زيارة إلى فلسطين وإسرائيل بين 24 و25 مايو/أيار الماضي.