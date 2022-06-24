الاستخبارات التركية تحيّد قيادية في "بي كي كي" شمالي العراق

تمكن جهاز الاستخبارات التركي، من تحييد قيادية في تنظيم "بي كي كي- PKK" الإرهابي شمالي العراق.

وذكرت مصادر أمنية، الجمعة، أن الاستخبارات التركية نفذت عملية في مدينة السليمانية العراقية تمكنت عبرها من تحييد القيادية "دلال عزيز أوغلو" الملقبة باسم "رابيرين".

وأشارت إلى أن عزيز أوغلو انضمت إلى صفوف التنظيم في 1992، وشاركت في أنشطته طوال 8 أعوام بريف ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا.

وأكدت أن عزيز أوغلو نالت عضوية الهيئة التنفيذية فيما يسمى بـ "الجمعية العامة للمؤتمر الوطني الكردستاني" في 2001، ونظمت إثره أنشطة غير قانونية في أوروبا تستهدف الأمن التركي.

كما انتخبت الإرهابية في 2013 عضوا بالمجلس التنفيذي فيما يسمى بـ "اتحاد مجتمعات كردستان-KCK" أحد أذرع تنظيم "بي كي كي"، ثم إلى موقع قيادي فيما يسمى بـ "حزب الحياة الحرة الكردستاني-PAJK" الجناح النسوي لـ"بي كي كي"، علاوة عن مشاركتها بأنشطة التنظيم في سوريا.

و"بي كي كي- PKK"، تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، فضلا عن المنطقة الحدودية التركية مع سوريا والعراق.