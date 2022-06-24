كوريا الجنوبية تعتمد اسم تركيا بصيغة "Türkiye"

باشرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، الجمعة، استخدام اسم دولة تركيا بصيغة "Türkiye" عوضا عن "Turkey" في المراسلات والتصريحات المتعلقة بها.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" المحلية، نقلا عن مسؤول في الخارجية، أن الأخيرة تباشر رسميا اعتبارا من اليوم استخدام اسم تركيا بصيغة "Türkiye" عوضا عن "Turkey".

وتم استبدال "Turkey" بـ"Türkiye" على الموقع الإلكتروني لوزارة خارجية كوريا الجنوبية.

وذكرت الوكالة أن الوزارة تخطط لتحديث لوائحها التنفيذية وكذلك للمؤسسات التابعة لها، والتي تتضمن صيغة "Turkey" موضحة أن ذلك سيستغرق بعض الوقت.

كما استبدلت سفارة كوريا الجنوبية لدى أنقرة على موقعها الإلكتروني اسم "Turkey" بـ "Türkiye".

ومطلع يونيو/ حزيران الحالي، أعلنت الأمم المتحدة، اعتمادها تسجيل اسم تركيا بصيغة "Türkiye" عوضا عن "Turkey" في اللغات الأجنبية بناء على طلب أنقرة.

وتقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل اسمها في اللغات الأخرى المعتمدة رسميا لدى المنظمة الدولية بصيغة "Türkiye" كما تكتب بالتركية.

وسبق أن قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن اسم "Türkiye" يعد أفضل ممثل ومعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي.

وأوصى الشركات باستخدام عبارة "Made in Türkiye" بدلا من "Made in Turkey" على سلعها المخصصة للتصدير.