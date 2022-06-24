وصول 3 مروحيات قطرية لدعم إخماد حرائق غربي تركيا

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كيريشتشي، الجمعة، وصول 3 مروحيات قطرية للمشاركة في إخماد حرائق مستمرة بولاية موغلا (غرب) منذ الثلاثاء.

وفي تصريح صحفي في مركز إدارة الطوارئ في موغلا، أوضح كيريشتشي أن نطاق الحرائق تراجع إلى حد كبير، وأنه يتوجب متابعة أعمال الإطفاء الجمعة للبت في شأن السيطرة عليها.

وأكد أن رجال الإطفاء يبذلون جهودا كبيرة للسيطرة على الحرائق المندلعة في غابات بمدينة مرمريس التابعة لولاية موغلا، واقتصار أعمال الإطفاء برا مع حلول اليل واستئنافها بدعم مروحيات الإطفاء مع شروق الشمس.

وأكد مشاركة 453 سيارة إطفاء، و61 مروحية، و13 طائرة في إخماد الحرائق.

وأشار في هذا الإطار إلى وصول 3 مروحيات من قطر للمشاركة في أعمال مكافحة الحرائق، مع مواصلة طائرة برمانية أذربيجانية دعم جهود الإطفاء.

والخميس، أعلن الوزير التركي إجلاء 103 أسر و247 فردا من المنازل وأماكن العمل القريبة من الحريق لكيلا يتضرروا.

وتتواصل أعمال إخماد الحريق الذي اندلع في 21 يونيو/حزيران.