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أردوغان يبحث مع ستولتنبرغ مسألة انضمام السويد وفنلندا للناتو

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 25.06.2022 16:52
أردوغان وستولتنبرغ في بروكسل 2021 EPA أردوغان وستولتنبرغ في بروكسل 2021 (EPA)

أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، ودار الحديث حول القضايا المتعلقة بطلب انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم.

وأكّد الرئيس أردوغان في الاتصال ضرورة اتخاذ السويد وفنلندا خطوات ملموسة وصادقة ضد تنظيم "بي كي كي / بي واي دي / واي بي جي" الإرهابي.

كما أكّد ضرورة أن تتعهد السويد وفنلندا برفع الحظر والقيود المشابهة المفروضة على تزويد تركيا بمنتجات الصناعات الدفاعية، وعدم اللجوء إلى هذه الوسائل مرة أخرى في المستقبل.

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