أردوغان يبحث مع ستولتنبرغ مسألة انضمام السويد وفنلندا للناتو

أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، ودار الحديث حول القضايا المتعلقة بطلب انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم.

وأكّد الرئيس أردوغان في الاتصال ضرورة اتخاذ السويد وفنلندا خطوات ملموسة وصادقة ضد تنظيم "بي كي كي / بي واي دي / واي بي جي" الإرهابي.

كما أكّد ضرورة أن تتعهد السويد وفنلندا برفع الحظر والقيود المشابهة المفروضة على تزويد تركيا بمنتجات الصناعات الدفاعية، وعدم اللجوء إلى هذه الوسائل مرة أخرى في المستقبل.