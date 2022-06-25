الاستخبارات التركية تقبض على جاسوس يوناني كان يعمل تحت غطاء رجل أعمال

ألقت فرق جهاز الاستخبارات التركية القبض على المواطن اليوناني "محمد أمار أمبارا" لقيامه بأنشطة تجسس لصالح جهاز الاستخبارات اليوناني تحت غطاء رجل أعمال.

وذكرت مصادر أمنية، السبت، أن الاستخبارات التركية كشفت أن نظيرتها اليونانية جندت مواطنها "أمبارا" كجاسوس لها في تركيا.

وأوضحت أن الجاسوس اليوناني كان يتصرف كرجل أعمال أثناء رحلاته إلى تركيا وكان يمارس أنشطة تجسس تحت ستار التجارة، قبل أن تلقي القبض عليه.

وأضافت أن الجاسوس جمع معلومات عن القوات المسلحة التركية على الحدود، ونقلها إلى الاستخبارات اليونانية.

وبينت أنه جمع أيضا معلومات عن السوريين في تركيا وعن رجال أعمال مستقرين في اليونان وداعمين لتنظيم "غولن" الإرهابي، بتكليف من الاستخبارات اليونانية.