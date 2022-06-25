السلطات التركية تعتقل خلية إيرانية كانت تخطط لهجوم على إسرائيليين

اعتقلت السلطات التركية 8 أشخاص مشتبه بهم من بينهم مواطنون إيرانيون، كانوا يخططون لشن هجمات على مواطنين إسرائيليين في تركيا، وفق وسائل إعلام تركية. وتم اعتقال الخلية التي تعمل لحساب المخابرات الإيرانية في عملية مشتركة للشرطة التركية وجهاز المخابرات الوطني في إسطنبول الخميس الماضي.

وقد داهمت القوات الأمنية 3 مساكن في أنحاء إسطنبول وفندق في حي "بيه أوغلو" بالمدينة، واعتقلت المشتبه بهم وضبطت أسلحة.

وحثت إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر مواطنيها على تجنب زيارة إسطنبول أو العودة إلى ديارهم إذا كانوا هناك بالفعل، وشددت بتحذير أصدرته في 30 مايو/أيار من السفر إلى تركيا، لوجود تهديد بمحاولات إيرانية لقتل أو اختطاف إسرائيليين يقضون عطلاتهم بحسب ما قالت.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن "الجهود الضخمة" التي تبذلها قوات الأمن الإسرائيلية أنقذت "أرواح الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة" وشكر الحكومة التركية على مساهمتها بهذه الجهود ولم يدل بمزيد من التفاصيل، بينما صرح مسؤول أمني إسرائيلي أن قوات الأمن التركية ألقت القبض على عدد من "عناصر" الحرس الثوري الإيراني المشتبه بهم.

وتعهدت طهران بالانتقام من إسرائيل بعد مقتل حسن صياد خوداي العقيد في الحرس الثوري الإيراني، الذي اغتيل داخل سيارته برصاص شخصين على دراجة نارية في 22 مايو/أيار. ولم تؤكد إسرائيل ولم تنف مسؤوليتها عن سياستها المعتادة بشأن اتهامات الاغتيالات، لكنها اتهمت خوداي بالتخطيط لهجمات ضد مواطنيها في جميع أنحاء العالم.

وذكر الإعلام التركي أن المشتبه بهم كانوا يراقبون الإسرائيليين الموجودين في إسطنبول منذ فترة بعد أن دخلوا البلاد متنكرين في صورة رجال أعمال وسائحين وطلاب وانقسموا إلى مجموعتين، لكن السلطات التركية اشتبهت بهم ووضعتهم تحت المراقبة طوال الشهرين الماضيين. وذكرت التقارير أن زوجة دبلوماسي إسرائيلي سابق كانت من بين الأهداف المحتملة للمشتبه بهم.

وأفادت وسائل الإعلام في فبراير/شباط، أن جهاز المخابرات التركي كشف عن مؤامرة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي تركي يدعى يائير جيلر باستخدام شبكة من القتلة المزعومين. وكان يائير وهو رجل أعمال من إسطنبول له استثمارات في صناعات الآلات والدفاع، هدفاً للشبكة المكونة من 9 أشخاص.

كما اكتشف فرع مكافحة التجسس التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن وكالة المخابرات الإيرانية شكلت شبكة في تركيا لاستهداف جيلر، رداً على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده عام 2020، فيما اعتبرته طهران عملية إسرائيلية.

وفي عام 2021، اكتشف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أيضاً شبكة تجسس يسيطر عليها الموساد وفريق تجسس روسي مكون من 6 أفراد، يخططون لاغتيال المعارضين الروس في تركيا.

وتم القبض في نفس العام أيضاً على فريق من الجواسيس الإيرانيين المتهمين بالتخطيط لخطف مسؤول عسكري إيراني سابق في تركيا. كذلك قُبض في ذلك العام على مواطن إيراني لمساعدته في التخطيط لقتل المعارض الإيراني مسعود مولاوي فاردانجاني في إسطنبول عام 2019.

يذكر أن تركيا وإيران تحافظان على علاقات وثيقة بينهما، وقد تعهد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو العام الماضي، بتعزيز التعاون الأمني بين البلدين حول الاتجار بالبشر والإرهاب وقضايا أخرى.