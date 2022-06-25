بايكار تعلن اجتياز المسيرة التركية "أقينجي B" اختبارات جديدة بنجاح

أعلن المدير التقني لشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، المهندس سلجوق بيرقدار، نجاح اختبارات جديدة للنموذج الحديث من طائرة بيرقدار أقينجي المسيرة الهجومية "Bayraktar AKINCI TİHA" التي تعمل شركته على تطويرها بإمكانات محلية كاملة.

ويجري تطوير النموذج "B" من "بيرقدار أقينجي" في إطار مشروع "أقينجي" بإشراف رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية.

وأشار بيرقدار، في تغريدة، إلى أن النموذج الحديث للطائرة المسيرة استكمل بنجاح اختبارات الحمولة الثقيلة على ارتفاع عالٍ وإطلاق النار باستخدام طقم توجيه من طراز "تيبير 82".

ومن المنتظر أن يكون النموذج "B" من "بيرقدار أقينجي" الأقوى وصاحب القدرات القتالية الأعلى في العالم بين الطائرات المندرجة ضمن فئته، بحسب مسؤولي الشركة.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، أعلنت "بايكار" نجاح أول تحليق للنموذج المذكور الذي تبلغ قوته 1500 حصان، من مركز التدريب والاختبار المخصص للمشروع في ولاية تكيرداغ شمال غربي تركيا.