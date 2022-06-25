تركيا تبدأ الاختبارات البحرية للسفينة الهجومية البرمائية "تي جي غي أناضولو"

بدأت تركيا الاختبارات البحرية للسفينة الهجومية البرمائية متعددة الأغراض "تي جي غي أناضولو"، وفق ما أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إسماعيل دمير.

جاء ذلك في تغريدة نشرها السبت حول التطورات المتعلقة بالسفينة "تي جي غي أناضولو" التي بنيت بولاية إسطنبول في إطار مشروع للقوات البحرية التركية.

وأشار دمير إلى بدء العد التنازل لعملية تدشين السفينة رسميًا، وأنه تم في هذا الصدد إطلاق الاختبارات البحرية التي تعد المرحلة الأخيرة في المشروع.

وقال إن الاختبارات تتضمن فحص أنظمة السفينة التي ستنضم إلى صفوف القوات البحرية بعد انتهاء أنشطة التحقق والاعتماد لتضفي قوة مضافة لتركيا في البحار.

وبحسب تصريح سابق أدلى به دمير للأناضول، أن السفينة "تي جي غي أناضولو" معروفة لدى الرأي العام بأنها حاملة طائرات، إلا أن المشروع خطط له منذ البداية لإنتاج سفينة إنزال برمائية ثم أضيفت إليها مدرجات إقلاع وهبوط للطائرات المسيرة القتالية.