تركيا تستعد لإنشاء مركز إسطنبول لعبور الحبوب الأوكرانية

قالت تركيا إن هناك إجماعاً حول إنشاء مركز عمليات في إسطنبول لمراقبة تنفيذ ممر بحري محتمل في البحر الأسود لتصدير الحبوب من أوكرانيا بأمان.

وتستحوذ روسيا وأوكرانيا على ما يقرب من ثلث إمدادات القمح العالمية، وتصدر الدولتان أيضاً الأسمدة والذرة وزيت عباد الشمس، لكن شحنات الحبوب الأوكرانية من موانئها على البحر الأسود، توقفت منذ الاجتياح الروسي للبلاد ما أدى إلى توقف حوالي 20 مليون طن من الحبوب.

وناشدت الأمم المتحدة كلا البلدين وجارتهما البحرية تركيا، لإنشاء ممر بحري للحبوب الأوكرانية لتصديرها من البحر الأسود ضمن آلية تنسيق تركية روسية أوكرانية، للاتفاق على خطة من شأنها استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وأجرت أنقرة محادثات مع موسكو والأمم المتحدة، لكنها ترى أن جميع الأطراف بحاجة إلى الاجتماع للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وتأمل تركيا في ترتيب اجتماع رباعي في إسطنبول في الأسابيع المقبلة، لمناقشة تفاصيل الخطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي ستفتح طريقاً آمناً للشحن، لمعالجة أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن الحرب المندلعة في المنطقة منذ فبراير/شباط.

وعرضت أنقرة استضافة "آلية مراقبة" يتم تشكيلها لتنفيذ خطة الممر البحري في إسطنبول. وفي هذه الأثناء صرح وزير الدفاع خلوصي أقار للصحفيين يوم الخميس بأن "هناك إجماع عام على إنشاء مركز عمليات في إسطنبول" مضيفاً أنه تماشياً مع الجهود الدبلوماسية التي بدأتها القيادة التركية، تم إحراز "تقدم جاد" في تشكيل الممر، وأن المحادثات جارية مع وزيري الدفاع الأوكراني والروسي.

وتأتي تصريحات أقار بعد اجتماع مسؤولين عسكريين روس وأتراك هذا الأسبوع في موسكو لبحث المسار البحري والمغادرة الآمنة للسفن من الموانئ الأوكرانية، وعودة الطائرات التركية في مطار بوريسبول الأوكراني.

وعلقت تركيا على المحادثات بأنها كانت مطولة و"إيجابية وبناءة"، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن الجانبين ناقشا أيضاً نهج ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود.

وقال أقار: "نبذل جهوداً على كل المستويات لضمان السلام والهدوء ووقف إطلاق النار"، وأعرب عن أمله في أن يجد الجانبان أرضية مشتركة لمعالجة نقل الحبوب، قائلاً إن الحكومة التركية ستجري محادثات مع أوكرانيا والأمم المتحدة لضمان مزيد من التقدم.

وتسعى موسكو لرفع بعض العقوبات الغربية المفروضة عليها للمساعدة في تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة، فيما تعمل كييف على الحصول على ضمانات أمنية لموانئها كي توافق على الخطة التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال أقار: "نعتقد أنه يمكن اتخاذ خطوات ملموسة في الأيام المقبلة، ويمكن أن تحدث تطورات إيجابية، ونرى في هذه المرحلة أن لدى الطرفين وجهة نظر إيجابية بشأن المسألة، ونتوقع أن تغادر السفن المحملة بالحبوب الموانئ، وتصل إلى وجهتها بأمان".

ورداً على سؤال عما إذا كانت الإدارة الأوكرانية سعت إلى بعض الجهات الفاعلة الأخرى لتبني موقف الضامن، قال إن كلا الجانبين يضعان في الاعتبار العديد من السيناريوهات البديلة أثناء اتخاذ الإجراءات، وأن تركيا تعمل كميسر تثق به جميع الأطراف بصدق.