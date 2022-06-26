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أردوغان: لم نلمس أي خطوات حقيقية من السويد حول مخاوف تركيا

وكالة اسوشيتد برس
إسطنبول
نشر في 26.06.2022 12:16
عمليات قوى الأمن مستمرة ضد بي كي كي الارهابي الاناضول عمليات قوى الأمن مستمرة ضد بي كي كي الارهابي (الاناضول)

أبلغ الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسة وزراء السويد أنه لم يلمس أي خطوات "حقيقية" فيما يخص مخاوف تركيا حول انضمام بلادها إلى الناتو.

في محادثة هاتفية مع رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون، دعا أردوغان إلى "تعهدات ملزمة" من السويد، فضلا عن "تغيير ملموس" في نهج البلاد لمكافحة الإرهاب، وفقا لمكتب أردوغان اليوم السبت.

وأضاف أن تركيا لم تشهد "أي مبادرة ملموسة من جانب السويد من شأنها تخفيف مخاوف تركيا في هذه المرحلة" فيما يتعلق بطلب الدولة الاسكندنافية الانضمام إلى عضوية الناتو، حسبما ذكرت مديرية الاتصالات التابعة للرئيس في بيانها.

تقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي في مايو/ أيار بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا. لكن تركيا، العضوة في الناتو، رفضت هذه الطلبات حتى الآن، مستندة إلى ما تعتبره أنقرة نهجا تصالحيا مع منظمات إرهابية مثل البي كي كي.

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