القضاء التركي يأمر بحبس الجاسوس اليوناني محمد أمارا أمبارا

أمر القضاء التركي بحبس الجاسوس اليوناني "محمد أمار أمبارا" الذي ألقي القبض عليه السبت.

ولفتت مديرية الأمن في ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا، في بيان، الأحد، إلى أنه تمت إحالة "أمبارا" المتهم بالتجسس إلى محكمة مناوبة، بعد إلقاء القبض عليه في عملية لجهاز الاستخبارات التركي.

وأمرت المحكمة المناوبة بحبس المواطن اليوناني أمبارا على ذمة التحقيق.

وألقت فرق جهاز الاستخبارات التركية القبض على اليوناني "محمد أمار أمبارا" لقيامه بأنشطة تجسس في تركيا لصالح جهاز الاستخبارات اليوناني.

وذكرت مصادر أمنية، السبت، أن الاستخبارات التركية كشفت أن نظيرتها اليونانية جندت مواطنها "أمبارا" كجاسوس لها في تركيا.

وأوضحت أن الجاسوس اليوناني كان يتصرف كرجل أعمال أثناء رحلاته إلى تركيا وكان يمارس أنشطة تجسس تحت ستار التجارة، قبل أن تلقي القبض عليه.

وأضافت أن الجاسوس جمع معلومات عن القوات المسلحة التركية على الحدود، ونقلها إلى الاستخبارات اليونانية.

وبينت أنه جمع أيضا معلومات عن السوريين في تركيا وعن رجال أعمال مستقرين في اليونان وداعمين لتنظيم "غولن" الإرهابي، بتكليف من الاستخبارات اليونانية.