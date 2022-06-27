إيران.. هجوم إلكتروني يجبر شركة صناعات الصلب على إيقاف الإنتاج

قالت شركة خوزستان لصناعات الصلب الإيرانية، الإثنين، إنها اضطرت إلى وقف الإنتاج بعد تعرضها لهجوم إلكتروني.

وذكرت الشركة المملوكة للدولة في بيان، إن خبراءها قرروا إيقاف العمل في المصنع حتى إشعار آخر بسبب مشاكل فنية عقب هجمات إلكترونية تعرضت لها الشركة.

وقال المدير التنفيذي للشركة أمين إبراهيمي، إن الشركة تمكنت من إحباط الهجوم السيبراني، ومنع الأضرار الهيكلية لخطوط الإنتاج، التي من شأنها التأثير على سلاسل التوريد والعملاء.

ونقلت وكالة "مهر" المحلية عن إبراهيمي قوله: "لحسن الحظ لم ينجح الهجوم"، مضيفا أنه يتوقع استعادة موقع الشركة على الإنترنت، وعودة كل شيء إلى طبيعته نهاية اليوم.

وأفادت قناة "جماران" الإخبارية المحلية أن الهجوم كان "فاشلا" لأن المصنع كان "متوقفا عن العمل وقت الهجوم بسبب انقطاع التيار الكهربائي".

ولم تلق الشركة باللوم على أي طرف بعينه حتى الآن.

وتحتكر شركة خوزستان للصلب منذ إنشائها عام 1979 في محافظة خوزستان الجنوبية الغربية الغنية بالنفط، إنتاج الصلب في إيران إلى جانب شركتين رئيسيتين مملوكتين للدولة.